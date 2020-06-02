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    • Saklambaç
    • 02.06.2020 Gazete
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    ile Tatlı Sert’ seyirciyle buluştu! ‘’ gündem oldu

    Salgın nedeniyle programına ara veren , dün seyircisiyle buluştu. ‘’ programında Covid-19’a karşı sıkı önlemler alındı. ‘’ ile alınan tedbir ise günün konusu oldu…

    Anlı şanlı döndü

    Covid-19'a karşı birçok önlemin alındığı programda, seyircilere maske ile siperlik dağıtıldı. Alınan tedbirler, bununla da sınırlı kalmadı.

    Stüdyoya kurulan düzenek, sosyal medyada olay oldu. Ünlü sunucu, sarılmalar ve kucaklaşmalar için Coronavirüs düzeneği yaptırdı.

    'Sarılma aparatı'nı canlı yayında kendisi deneyen başarılı sunucu, "Bu aparat, her kullanımda değişecek. Konuklarımızın sağlığı için hiçbir masraftan kaçınmadık" dedi.


    Başarılı sunucu, "Önce sağlık" diyen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak ve atv'nin Genel Müdürü Metin Ergen'e de teşekkür etti.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
    işte sosyal medyadan yapılan yorumlardan bazıları...

    Bu hızla Müge Anlı, Corona aşısını da bulacak.
    Bu sarılma kanıtlandı. aparatı bir yerde satılıyorsa bana da söyleyin lütfen…
    Mekanın sahibi geri geldi.
    Ormanların kralı aslansa, ekranların kraliçesi Müge Anlı…
    Artık sabahları Müge Anlı izleyebileceğime göre gerçekten normalleşme süreci başladı.
    Müge Anlı'nın her şeyi bulabileceği bir kez daha kanıtlandı.
    Haberler Saklambaç ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ seyirciyle buluştu! ‘Sarılma aparatı’ gündem oldu
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