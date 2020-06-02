Covid-19'a karşı birçok önlemin alındığı programda, seyircilere maske ile siperlik dağıtıldı. Alınan tedbirler, bununla da sınırlı kalmadı.
Stüdyoya kurulan düzenek, sosyal medyada olay oldu. Ünlü sunucu, sarılmalar ve kucaklaşmalar için Coronavirüs düzeneği yaptırdı.
'Sarılma aparatı'nı canlı yayında kendisi deneyen başarılı sunucu, "Bu aparat, her kullanımda değişecek. Konuklarımızın sağlığı için hiçbir masraftan kaçınmadık" dedi.
Başarılı sunucu, "Önce sağlık" diyen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak ve atv'nin Genel Müdürü Metin Ergen'e de teşekkür etti.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
işte sosyal medyadan yapılan yorumlardan bazıları...
Bu hızla Müge Anlı, Corona aşısını da bulacak.
Bu sarılma kanıtlandı. aparatı bir yerde satılıyorsa bana da söyleyin lütfen…
Mekanın sahibi geri geldi.
Ormanların kralı aslansa, ekranların kraliçesi Müge Anlı…
Artık sabahları Müge Anlı izleyebileceğime göre gerçekten normalleşme süreci başladı.
Müge Anlı'nın her şeyi bulabileceği bir kez daha kanıtlandı.