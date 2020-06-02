SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

işte sosyal medyadan yapılan yorumlardan bazıları...

Bu hızla Müge Anlı, Corona aşısını da bulacak.

Bu sarılma kanıtlandı. aparatı bir yerde satılıyorsa bana da söyleyin lütfen…

Mekanın sahibi geri geldi.

Ormanların kralı aslansa, ekranların kraliçesi Müge Anlı…

Artık sabahları Müge Anlı izleyebileceğime göre gerçekten normalleşme süreci başladı.

Müge Anlı'nın her şeyi bulabileceği bir kez daha kanıtlandı.