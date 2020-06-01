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    • Saklambaç
    • 01.06.2020 Gazete
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    Oğlu 'ı kaybeden oğlu ve 'la moral buldu

    ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu ’ı 16 Nisan’da kaybeden , önceki gün diğer iki evladıyla pozunu paylaşıp ‘Enerjiniz bana ilham olsun’ dedi.

    Babaya moral

    Geçtiğimiz ay ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu 'ı kaybeden Harun Tan, dün Instagram'da bu kareyi paylaştı. Sosyetik iş adamı, eski eşi Şallı'dan olan diğer oğlu ve yine ilk evliliğinden olan oğlu 'la birlikteydi.

    Gençlerle biraz moral bulan Harun Tan, paylaşımına "Sizin enerjiniz hiç bitmesin bana da hep ilham olsun" notu düştü. Tan'a "Allah sabır versin" mesajları yağarken; kardeşini kısa süre önce kaybeden 16 yaşındaki Beren'in hüzünlü hali ise yürek burktu.

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