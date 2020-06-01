Geçtiğimiz ay Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Harun Tan, dün Instagram'da bu kareyi paylaştı. Sosyetik iş adamı, eski eşi Şallı'dan olan diğer oğlu Beren ve yine ilk evliliğinden olan oğlu Can'la birlikteydi.

Gençlerle biraz moral bulan Harun Tan, paylaşımına "Sizin enerjiniz hiç bitmesin bana da hep ilham olsun" notu düştü. Tan'a "Allah sabır versin" mesajları yağarken; kardeşini kısa süre önce kaybeden 16 yaşındaki Beren'in hüzünlü hali ise yürek burktu.