Hakim, sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: "Ben bu ülkenin vatandaşı olmayabilirim ama gözümün önünde yaşanan cinayetler karşısında sesiz kalamadım. Harvard'da edindiğim siyahi arkadaşlarım başta olmak üzere dünyanın her yerinde insan dışı muamelelere maruz kalarak öldürülen tüm azınlıkların yanındayım."