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    • Saklambaç
    • 01.06.2020 Gazete
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    EDHO'nun eski yıldızı ’deki protestolara sessiz kalmadı

    ’nde okuyan , 2016’dan beri yaşadığı ’deki protestolara sessiz kalmadı. 21 yaşındaki oyuncu, siyahi bir gencin öldürülmesiyle başlayan ve tüm ülkeye yayılan eylemlere katıldığını açıkladı.

    Gündeme Hakim!

    ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle gönüllere taht kuran Ece Hakim, 2016'da Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanıp ABD'ye gitmişti.

    21 yaşındaki Hakim, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere destek verdi.

    Hakim, sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: "Ben bu ülkenin vatandaşı olmayabilirim ama gözümün önünde yaşanan cinayetler karşısında sesiz kalamadım. Harvard'da edindiğim siyahi arkadaşlarım başta olmak üzere dünyanın her yerinde insan dışı muamelelere maruz kalarak öldürülen tüm azınlıkların yanındayım."
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