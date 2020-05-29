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    • Saklambaç
    • 29.05.2020 Gazete
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    Zirvenin tek hakimi! yine milyonları ekranlara kilitledi

    'nin başarılı dizisi 'ın önceki akşamki bölümü, milyonları ekrana kilitledi. Soluksuz izlenen ve müthiş final sahnesiyle olay olan dizi; tüm kategorilerinde zirveye yerleşip sosyal medyada da yine gündem yarattı.

    Zirvenin tek hakimi

    ATV'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın önceki akşamki bölümü, milyonları ekrana kilitledi.

    Soluksuz izlenen ve müthiş final sahnesiyle olay olan dizi; tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşip sosyal medyada da yine gündem yarattı.

    Kuruluş Osman; Tüm Kişiler'de % 13,17 izlenme oranı ve % 30,64 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 9,61 izlenme oranı ve % 25,32 izlenme payı, 20+ABC1'de ise % 12,42 izlenme oranı ve % 29,50 izlenme payı elde ederek tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.

    Osman Bey, finalde "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleriyle Moğollar'a meydan okudu ve Alişar'ın cezasını kesti.
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