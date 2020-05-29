Soluksuz izlenen ve müthiş final sahnesiyle olay olan dizi; tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşip sosyal medyada da yine gündem yarattı.

Kuruluş Osman; Tüm Kişiler'de % 13,17 izlenme oranı ve % 30,64 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 9,61 izlenme oranı ve % 25,32 izlenme payı, 20+ABC1'de ise % 12,42 izlenme oranı ve % 29,50 izlenme payı elde ederek tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.