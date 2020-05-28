Alp Şen'in inşa ettirdiği malikanenin 75 milyon dolara satılması üzerine gözler Türk işadamına çevrildi. Şen'in değeri milyonlarca doları bulan malikanelerine de kısa sürede talep arttı. Şen'in Türkiye'de bir gaz şirketine ortak olduğunu yazan Amerikan basını, Türk işadamı için "Milyarder olmasa da emlak krallığına oynayan bir dolar milyoneri olduğu kesin" yorumu yaptı.