Oğulları Alp'in trajik vefatının ardından 2017'de eşi Begüm Hanım'la Los Angeles'a taşınan Adnan Şen, şimdilerde ABD basınının gündeminde…
Amerika'da 'Sen Properties' adında bir müteahhitlik firması kuran ünlü işadamı, geçtiğimiz gün dünyanın en lüks konutlarının satışını ele alan 'Selling Sunset' programına konuk oldu.
Alp Şen'in inşa ettirdiği malikanenin 75 milyon dolara satılması üzerine gözler Türk işadamına çevrildi. Şen'in değeri milyonlarca doları bulan malikanelerine de kısa sürede talep arttı. Şen'in Türkiye'de bir gaz şirketine ortak olduğunu yazan Amerikan basını, Türk işadamı için "Milyarder olmasa da emlak krallığına oynayan bir dolar milyoneri olduğu kesin" yorumu yaptı.
Adnan Şen'in evlerini tanıtmak için kamera karşısına geçen isimlerden biri de Cindy Crawford…