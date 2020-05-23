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    • Saklambaç
    • 23.05.2020 Gazete
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    Acı talep! bayramda oğlu 'ın mezarını ziyaret edebilmek için...

    ‘Ponçik’ dediği oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek olan , melek yavrusunu kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yaptı.

    Acı talep!

    Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanseri nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 9 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek olan Şallı, sokağı çıkma yasağı nedeniyle yürek burkan bir talepte bulundu.

    Eski manken, Ramazan Bayramı'nda Pars'ın Kilyos'taki mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı. 'Ponçik' dediği melek oğlunu bayramda yalnız bırakmak istemeyen Şallı'nın başvurusu, "En acı talep" dedirtti.

    Haberler Saklambaç Acı talep! Ebru Şallı bayramda oğlu Pars'ın mezarını ziyaret edebilmek için...
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