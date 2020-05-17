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    • Saklambaç
    • 17.05.2020 Gazete
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    Para anaları! Dünyanın en zengin 25 milyarder kadını açıklandı...

    Dünyanın en zengin 25 milyarder kadını açıklandı. ’deki at yarışlarının önde gelen ismi 12.1 sterlinlik servetiyle ilk sırada yerini aldı...



    Milyarder kadınların servetleri dudak uçuklattı. Listenin ilk sırasında 12.1 milyar sterlinlik servetiyle İngiltere'deki at yarışlarının önde gelen ismi Kirsten Rausing var. İkinci sırada ise 10.3 milyar sterlinlik serveti olan Charlene de Carvalho-Heineken bulunuyor. 65 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük bira üreticilerinden olan Heineken firmasının yüzde 25'ine sahip.




    Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden Salma Hayek de 6.6 milyar sterlinle listede yer aldı.



    Latin Amerika asıllı aktris Salma Hayek, başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemine geliyor. 6.6 milyar sterlinlik serveti göz dolduruyor.



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