Para anaları! Dünyanın en zengin 25 milyarder kadını açıklandı...





Milyarder kadınların servetleri dudak uçuklattı. Listenin ilk sırasında 12.1 milyar sterlinlik servetiyle İngiltere'deki at yarışlarının önde gelen ismi Kirsten Rausing var. İkinci sırada ise 10.3 milyar sterlinlik serveti olan Charlene de Carvalho-Heineken bulunuyor. 65 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük bira üreticilerinden olan Heineken firmasının yüzde 25'ine sahip.