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    • Yaşam
    • 17.05.2020 Gazete
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    , ’yı dolaştı, çöpleri görünce yıkıldı!

    Geçirdiği kalp krizi sonucu 2016'da hayatını kaybeden Başkanı 'un eşi , dün kayak merkezi 'yı dolaştı. Gördüğü manzarayla şoke oldu. Sosyetik iş kadını, karlar eridikten sonra ortaya çıkan çöpleri ve mekanların geride bıraktıkları kirliliği görüntüleyip "çok üzücü" dedi.

    Koç yıkıldı!
    Geçirdiği kalp krizi sonucu 2016'da hayatını kaybeden Başkanı 'un eşi , dün kayak merkezi 'yı dolaştı.



    Gördüğü manzarayla şoke oldu.



    Sosyetik iş kadını, karlar eridikten sonra ortaya çıkan çöpleri ve mekanların geride bıraktıkları kirliliği görüntüleyip "çok üzücü" dedi.



    Koç'un annesi Marianne Graud, geçtiğimiz günlerde Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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