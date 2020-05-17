Geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, dün kayak merkezi Kartalkaya'yı dolaştı.
Gördüğü manzarayla şoke oldu.
Sosyetik iş kadını, karlar eridikten sonra ortaya çıkan çöpleri ve mekanların geride bıraktıkları kirliliği görüntüleyip "çok üzücü" dedi.
Koç'un annesi Marianne Graud, geçtiğimiz günlerde Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Gördüğü manzarayla şoke oldu.
Sosyetik iş kadını, karlar eridikten sonra ortaya çıkan çöpleri ve mekanların geride bıraktıkları kirliliği görüntüleyip "çok üzücü" dedi.
Koç'un annesi Marianne Graud, geçtiğimiz günlerde Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından duyurmuştu.