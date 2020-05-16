ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen, mutlu aile hayatlarıyla ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden…
2017'de evlenen ve geçtiğimiz yıl oğullarını kucağına alan ünlü çift, moda ikonu haline de geldi. Yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in satışlarını ikiye katlamıştı.
Evcen de bir dönem marka yüzü olduğu Koton'un satışlarını patlatmıştı. Hatta güzel oyuncunun geçtiğimiz gün evinden yaptığı paylaşımında giydiği 350 TL'lik kot tulum da internet sitesinde hemen tükendi.
Annesinin kucağında ilk görüntüsünü Aralık 2019'da veren Karan'ın giydiği astronot tulumu da bir anda yok satmıştı.