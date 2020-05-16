Evcen de bir dönem marka yüzü olduğu Koton'un satışlarını patlatmıştı. Hatta güzel oyuncunun geçtiğimiz gün evinden yaptığı paylaşımında giydiği 350 TL'lik kot tulum da internet sitesinde hemen tükendi.



Annesinin kucağında ilk görüntüsünü Aralık 2019'da veren Karan'ın giydiği astronot tulumu da bir anda yok satmıştı.