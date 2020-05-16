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    • Saklambaç
    • 16.05.2020 Gazete
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    Süper aile! ve eşi ne giyse yok satıyor...

    Özçivit Ailesi, ne giyse yok satıyor! , rol aldığı markanın satışlarını ikiye katladı. ’in geçtiğimiz gün giydiği kot tulum yok sattı. Çiftin oğulları ’ın geçtiğimiz aylarda giydiği tulum da kısa sürede tükenmişti.

    Süper aile

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen, mutlu aile hayatlarıyla ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden…

    2017'de evlenen ve geçtiğimiz yıl oğullarını kucağına alan ünlü çift, moda ikonu haline de geldi. Yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in satışlarını ikiye katlamıştı.

    Evcen de bir dönem marka yüzü olduğu Koton'un satışlarını patlatmıştı. Hatta güzel oyuncunun geçtiğimiz gün evinden yaptığı paylaşımında giydiği 350 TL'lik kot tulum da internet sitesinde hemen tükendi.


    Annesinin kucağında ilk görüntüsünü Aralık 2019'da veren Karan'ın giydiği astronot tulumu da bir anda yok satmıştı.

    Haberler Saklambaç Süper aile! Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen ne giyse yok satıyor...
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