



Ancak dün 2. Sayfa'nın iddiasına göre; Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, yollarını dostça ayırdı. Sosyal medyadan birbirlerini takibi sürdüren ve romantik pozlarını da silmeyen çiftin hayranları da seferber oldu. İkiliyi birbirine çok yakıştıran Büyüküstün fanları, güzel oyuncuya "Barışın" mesajları yolladı.