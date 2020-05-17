Karantina sürecinde ayrılan birçok çifte yenisi eklendi… Yaklaşık üç yıldan beri aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in ayrıldığı iddia edildi. Uzun süredir Bebek'teki evlerinde birlikte yaşayan ünlü çift, karantina sürecini de güzel oyuncunun eski evliliğinden olan kızlarıyla birlikte geçiriyordu.
Ancak dün 2. Sayfa'nın iddiasına göre; Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, yollarını dostça ayırdı. Sosyal medyadan birbirlerini takibi sürdüren ve romantik pozlarını da silmeyen çiftin hayranları da seferber oldu. İkiliyi birbirine çok yakıştıran Büyüküstün fanları, güzel oyuncuya "Barışın" mesajları yolladı.
Büyüküstün, sadece birkaç gün önce kızlarıyla çektiği videoyu Instagram'da paylaşmış; yönetmenin de Evirgen olduğunu belirtmişti.