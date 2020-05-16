Olaylı beraberlikleri tam gaz devam eden eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı.
Geçtiğimiz gün kuralını bozan Sponza, her zamankinin aksine gazetecilerden kaçmak yerine objektiflere el salladı.
Sahilde yürüyüş yapan ikili, bir ara kahve molası verdi.
Paket servis yapan bir kahvecide objektiflere takılan Sponza ile İbrahim Kutluay, maskelerini de takıp önlemlerini aldı.
Ünlü çiftin sıra beklediği sırada sosyetik güzelin aşkına sımsıkı sarılması da dikkat çekti.
AYDIN HAMZA