Şarkıları kadar arabalarıyla da sık sık gündem olan Berkay, kural bozmadı. Ünlü popçu, bundan 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley marka aracını sattı; yerine de üzerine 400 bin lira daha verip Mercedes cip satın aldı.
Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızıyla Rumelihisarı'ndaki evine girerken görüntülenen Berkay, yeni aracıyla ilgili konuştu. Popçu, şu sözleriyle de cömertliğini gözler önüne serdi:
PAHALI JESTLERİN ADAMI!
"Özlem, deneme sürüşü için kullandığımız bu arabayı çok beğenince 'al' dedi. Ben de aldım!" Ünlü şarkıcı, 2. evlilik yıldönümlerinde de Özlem Ada Şahin'e 2 buçuk milyon lira değerinde cip hediye etmişti.
ki çocuğunun annesine sık sık pahalı hediyeler alıp onu en lüks yerlerde tatile götüren Berkay, son yaptığı jestle de "Bay cömert yine iş başında" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ