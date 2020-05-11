



ÇAPKINLIĞI GÖZÜNÜ KORKUTTU

Ancak güzel oyuncunun kalbini kazanma konusunda ısrarlı olan Kerem Tunçeri bir türlü pes etmedi ve dün yaş günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderdi. Dedikoduya göre güzel oyuncu, adeta "Aşka geçit yok" dercesine eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi…