ATV'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları, dün sosyal medyaya damgasını vurdu. Anneler Günü için Karan'la poz veren Evcen'in fotoğraflarına "Huzurlarınızda Karan Bey" yorumları yağdı.
Evcen'in oğluyla paylaştığı bu kare, kısa sürede beğeni rekorları kırdı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Fekeli'si Kerem Alışık, 2014'te kaybettiği annesi Çolpan İlhan için duygusal bir mektup yazdı.
"Şu an Kanlıca'da küçükken yatılı okulda hissettiğim duyguların aynısını yaşıyorum. Gözlerim doluyor, üşüyorum… Beni ne kadar çok sevdiğini iyi biliyorum. Öyle çok sevdin ki beni; senin sevgini gördükçe ve anladıkça sevgimden utandım... İyi ki vardın anne..."
Popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve kızları Arya ile Zeynep'i yanına alıp verdiği bu tatlı pozla, tüm anneleri kutladı. Sevimli ailenin, dudaklarının çikolata olmuş halleri gülümsetti.
İlk Anneler Günü'nü kutlayan Seda Bakan, minik kızı Leyla ile…
Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, annesi için esprili bir şarkı yazarak bu özel günü kutladı.
Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, oyuncunun iki oğluyla bu karesine "İyi ki yüreği, ruhu güzel anne. Seni çok seviyorum" notu düştü.
Coranavirüsü atlatan Rüştü Reçber, eşi Işıl Hanım'ın Anneler Günü'nü kutlamayı ihmal etmedi.
TARİFSİZ ÖZLEM
Annesini henüz 5 yaşındayken kaybeden 27 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı, şöyle seslendi: "Annesini kaybeden çocuklar, hayatlarını 'güçlü görünmek zorundayım' karantinasında yaşadılar. Annelerini kaybeden çocuklara sesleniyorum; geleceğiniz elinizde."
AŞIĞINIM YANINDA OLAMASAM DA
Ocak 2019'da annesinin genç yaştaki ölümüyle sarsılan Hande Erçel, dün buruk anlar yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu, merhum annesi Aylin Erçel'le bu karesini paylaşıp altına "Aşığınım yanında olamasam da" notunu düştü.
Cüneyt Mete'nin paylaşımı, sosyal medyayı renklendirdi. Ünlü oyuncu, annesi Süheyla Mete ile birlikte komik bir fotoğrafını yayınladı.
Güzel oyuncu Sedef Avcı, oğlu Can'la bu pozu verip şöyle dedi: "Bize her gün Anneler Günü. Tüm anneleri uzaktan öperiz."
Yasemin Özilhan, iki kızıyla evlerinin terasında renkli anlar yaşadı. Sosyetik güzel, kızlarıyla oyunlar oynarken çekilen fotoğraflarına "İyi ki" diye yazdı.