



"Şu an Kanlıca'da küçükken yatılı okulda hissettiğim duyguların aynısını yaşıyorum. Gözlerim doluyor, üşüyorum… Beni ne kadar çok sevdiğini iyi biliyorum. Öyle çok sevdin ki beni; senin sevgini gördükçe ve anladıkça sevgimden utandım... İyi ki vardın anne..."