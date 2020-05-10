RAMAZAN İMSAKİYE
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Anneler Günü buruk geçiyor! Kerem Alışık'tan duygulandıran şiir: Yine sensiz bir Anneler Günü...

Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl herkes gibi ünlü isimler de anneleriyle kucaklaşamadı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla annelerine olan özlemlerini dile getiren ünlüler duygu dolu anlar yaşattı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ise, kaybettiği annesi Çolpan İlhan'a yazdığı şiir ile sosyal medya kullanıcılarını derinden yaraladı. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü paylaşımları...

10.05.2020 09:52 - Son Güncelleme: 10.05.2020 09:58
Anneler Günü buruk geçiyor! Kerem Alışık'tan duygulandıran şiir: Yine sensiz bir Anneler Günü...

PINAR ALTUĞ
Anneler Günü'nde hep bir yanım buruk, annemi özlüyorum çünkü ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka.

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Anneler Günü buruk geçiyor! Kerem Alışık'tan duygulandıran şiir: Yine sensiz bir Anneler Günü...

KEREM ALIŞIK
Kerem Alışık, 2014 yılında hayatını kaybeden annesi çolpan ilhan için duygusal bir şiir kaleme aldı. ünlü oyuncu, anneler günü için yazdığı şiirde çolpan ilhan'a şöyle seslendi: "canım anneciğim; yine sensiz bir anneler günü. kanlıca'dayım, evin rıhtımında. sen yoksun. anne kokan çiçekler var etrafımda. bir görsen, nasıl da kendini çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada. sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, çolpan yıldızına ulaşamıyorum. ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne."

Anneler Günü buruk geçiyor! Kerem Alışık'tan duygulandıran şiir: Yine sensiz bir Anneler Günü...

DEMET ŞENER
Başta kendi annem olmak üzere, anne olan, olmayan, içinde annelik şefkati barındıran tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Anneler Günü buruk geçiyor! Kerem Alışık'tan duygulandıran şiir: Yine sensiz bir Anneler Günü...

NAZAN ŞORAY
Her gün aklımızdasın... Hele bir arada olunca… Senden bahsetmek iyi geliyor sanki. Ama diğer günler beyninin bir yerinde sürekli kendini hatırlatan bir sızı. Türkân- Nazan- Figen

Anneler Günü buruk geçiyor! Kerem Alışık'tan duygulandıran şiir: Yine sensiz bir Anneler Günü...

BELÇİM BİLGİN
Anneciğimi ve bütün anneleri özlem, içtenlikle sarıp, öpüyorum. Teşekkürler.Bize en büyük anneliği yapan doğa anaya da sonsuz saygılarımı gönderiyorum.

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