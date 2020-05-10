Anneler Günü buruk geçiyor! Kerem Alışık'tan duygulandıran şiir: Yine sensiz bir Anneler Günü...

KEREM ALIŞIK

Kerem Alışık, 2014 yılında hayatını kaybeden annesi çolpan ilhan için duygusal bir şiir kaleme aldı. ünlü oyuncu, anneler günü için yazdığı şiirde çolpan ilhan'a şöyle seslendi: "canım anneciğim; yine sensiz bir anneler günü. kanlıca'dayım, evin rıhtımında. sen yoksun. anne kokan çiçekler var etrafımda. bir görsen, nasıl da kendini çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada. sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, çolpan yıldızına ulaşamıyorum. ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne."