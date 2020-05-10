Anneler Günü buruk geçiyor! Kerem Alışık'tan duygulandıran şiir: Yine sensiz bir Anneler Günü...
Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl herkes gibi ünlü isimler de anneleriyle kucaklaşamadı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla annelerine olan özlemlerini dile getiren ünlüler duygu dolu anlar yaşattı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ise, kaybettiği annesi Çolpan İlhan'a yazdığı şiir ile sosyal medya kullanıcılarını derinden yaraladı. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü paylaşımları...
10.05.2020 09:52
- Son Güncelleme: 10.05.2020 09:58
KEREM ALIŞIK
Kerem Alışık, 2014 yılında hayatını kaybeden annesi çolpan ilhan için duygusal bir şiir kaleme aldı. ünlü oyuncu, anneler günü için yazdığı şiirde çolpan ilhan'a şöyle seslendi: "canım anneciğim; yine sensiz bir anneler günü. kanlıca'dayım, evin rıhtımında. sen yoksun. anne kokan çiçekler var etrafımda. bir görsen, nasıl da kendini çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada. sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, çolpan yıldızına ulaşamıyorum. ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne."
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