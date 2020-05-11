Ayla Çelik coronavirüs nedeniyle 'Mecbur' şarkısına Arnavutköy'deki evinde klip çekti
Ayla Çelik, Covid-19 nedeniyle yeni klibini evinde çekti. 'Mecbur' şarkısını Arnavutköy'deki evinin balkonunda kliplendiren başarılı sanatçıya, çekimlerde komşuları, ailesi, kedisi ve arkadaşları sosyal mesafeye uyarak eşlik etti.
Ayla Çelik, Covid-19 nedeniyle yeni klibini evinde çekti. 'Mecbur' şarkısını Arnavutköy'deki evinin balkonunda kliplendiren başarılı sanatçıya, çekimlerde komşuları, ailesi, kedisi ve arkadaşları sosyal mesafeye uyarak eşlik etti.