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    • Saklambaç
    • 11.05.2020 Gazete
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    coronavirüs nedeniyle 'Mecbur' şarkısına Arnavutköy'deki evinde klip çekti

    , Covid-19 nedeniyle yeni klibini evinde çekti. 'Mecbur' şarkısını Arnavutköy'deki evinin balkonunda kliplendiren başarılı sanatçıya, çekimlerde komşuları, ailesi, kedisi ve arkadaşları sosyal mesafeye uyarak eşlik etti.

    'Mecbur'i senaryo
    , Covid-19 nedeniyle yeni klibini evinde çekti. 'Mecbur' şarkısını Arnavutköy'deki evinin balkonunda kliplendiren başarılı sanatçıya, çekimlerde komşuları, ailesi, kedisi ve arkadaşları sosyal mesafeye uyarak eşlik etti.


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