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    • Saklambaç
    • 08.05.2020 Gazete
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    ile 'ın sevinci tüm dünyada yankı uyandırdı

    Bundan dört yıl önce hayatlarını birleştiren ile 'nun haberi, çiftin hayranları arasında büyük sevinç yarattı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebek sevinci tüm dünyada yankı uyandırdı.

    Bir dünya tebrik

    Bundan dört yıl önce hayatlarını birleştiren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebek haberi, çiftin hayranları arasında büyük sevinç yarattı.

    Ezel'den Karadayı'ya kadar birçok dizideki rolü ve son olarak atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'deki sunumuyla gönüllerde taht kuran İmirzalıoğlu için birçok dilde tebrik mesajları yayınlandı.

    Rol aldığı Selena dizisiyle özellikle miniklerin gönlünde taht kuran 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın fanları da sosyal medyayı ayaklandırdı. Kız bebeğine dört aylık hamile olan güzel oyuncu için şu yorumlar yapıldı: "Selena ile miniklerin çok sevdiği oyuncu, şimdi kendi bebeğinin kahramanı olacak."
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