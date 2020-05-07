Haberler Galeri Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile! Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile! Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın hamileliği magazin gündemine bomba gibi düştü. 2016 yılında Cunda'da evlenen çift, Sinem Kobal'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tüm sevenlerini mutlu etti.15 haftalık hamile olan Sinem Kobal'a en büyük desteği eşi Kenan İmirzalıoğlu veriyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle çok dikkatli davranan çiftten Sinem Kobal, doktor kontrolü dışında Emirgan'daki evlerinden dışarıya adımını atmıyor.

07.05.2020 09:42 - Son Güncelleme: 07.05.2020 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





