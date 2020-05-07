Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile! Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti...
Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın hamileliği magazin gündemine bomba gibi düştü. 2016 yılında Cunda'da evlenen çift, Sinem Kobal'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tüm sevenlerini mutlu etti.15 haftalık hamile olan Sinem Kobal'a en büyük desteği eşi Kenan İmirzalıoğlu veriyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle çok dikkatli davranan çiftten Sinem Kobal, doktor kontrolü dışında Emirgan'daki evlerinden dışarıya adımını atmıyor.
2016 yılında Cunda Adası'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nu bebek heyecanı sardı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronaviürs nedeni ile hamilelik sürecini oldukça dikkatli geçiren 32 yaşındaki Sinem Kobal, doktor kontrolü dışında Emirgan'daki evinden dışarı çıkmıyor.