Alanya'daki tarlalarında organik sebzemeyve yetiştiren Feride Hanım da ünlü ikiliye yetiştirdiği ürünlerden gönderen çiftçilerden sadece biri…

Haberimizi okuyan Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçiler de Kıvanç Tatlıtuğ için kolları sıvadı. Sevenleri, tarlalarından elleriyle topladıkları ürünleri yakışıklı oyuncuya göndermeye başladı. Ünlü çifte, önceki gün de Alanyalı çiftçi Feride Hanım'dan organik sebze-meyvelerle dolu bir sepet geldi.



Kendisi ve eşinin sağlığına çok özen gösteren güzel stil danışmanı, artık eve organik olmayan hiçbir ürün sokmuyor.