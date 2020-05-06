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    • Saklambaç
    • 06.05.2020 Gazete
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    'in haberi çiftçileri harekete geçirdi... için sebze ve meyve yolladılar

    , ’in zatürreyi atlatan için ‘organik seferberlik’ ilan ettiğini haber yaptı. Bunu okuyan çiftçiler ise ünlü oyuncuya ’nin dört bir yanından yetiştirdikleri sebze-meyveleri yollamaya başladı.

    Tarladan Kıvanç’a

    Kariyerinin yanı sıra mutlu evliliğiyle de örnek olan Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını seferber etti… TAKVİM, geçtiğimiz günlerde zatürreyi atlatan ünlü oyuncu için eşi Başak Dizer'in organik önlem aldığını yazdı.

    Sivas'tan Çanakkale'ye kadar Türkiye'nin birçok yerinden yiyecek sipariş eden Dizer, evine organik olmayan hiçbir ürün sokmamaya başladı.

    Alanya'daki tarlalarında organik sebzemeyve yetiştiren Feride Hanım da ünlü ikiliye yetiştirdiği ürünlerden gönderen çiftçilerden sadece biri…

    Haberimizi okuyan Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçiler de Kıvanç Tatlıtuğ için kolları sıvadı. Sevenleri, tarlalarından elleriyle topladıkları ürünleri yakışıklı oyuncuya göndermeye başladı. Ünlü çifte, önceki gün de Alanyalı çiftçi Feride Hanım'dan organik sebze-meyvelerle dolu bir sepet geldi.


    Kendisi ve eşinin sağlığına çok özen gösteren güzel stil danışmanı, artık eve organik olmayan hiçbir ürün sokmuyor.
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