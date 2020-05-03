



Ünlü çift, internet üzerinden doğal ürünler alıyor. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, Sivas'ın yaylalarından getirtilen arı sütü ve bal yiyor; Gökçeada'daki taş değirmende yapılan buğdaydan üretilen tam mayalı ekmek tüketiyor; tamamen organik bitki çayları içiyor; ilikli kemik suyunu da asla ihmal etmiyor. İkili, temizlik ürünlerini de organik olan bir markadan kullanıyor.