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    • Saklambaç
    • 03.05.2020 Gazete
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    zatürre olan eşi için ‘organik seferberlik’ ilan etti

    , ’un zatürre olmasının ardından evde ‘organik seferberlik’ ilan etti. Gözde çift; ’tan arı sütü ve bal, Gökçeada’daki taş değirmenlerde yapılan buğdaydan ekmek tüketiyor. Sofralarından da ilikli kemik suyu eksik olmuyor



    Kıvanç Tatlıtuğ,     geçtiğimiz ay Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ancak 36 yaşındaki oyuncunun zatürre olduğunu öğrenmişti. Eşinin rahatsızlığıyla yakışıklı oyuncunun üzerine iyice titreyen Başak Dizer Tatlıtuğ da adeta evde 'organik seferberlik' ilan etti. Sağlıklı yaşamı bir yaşam biçimi haline getiren güzel stil danışmanı, tamamen organik beslenmeye yöneldi.



    Ünlü çift, internet üzerinden doğal ürünler alıyor. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, Sivas'ın yaylalarından getirtilen arı sütü ve bal yiyor; Gökçeada'daki taş değirmende yapılan buğdaydan üretilen tam mayalı ekmek tüketiyor; tamamen organik bitki çayları içiyor; ilikli kemik suyunu da asla ihmal etmiyor. İkili, temizlik ürünlerini de organik olan bir markadan kullanıyor.



    Yıllardır sağlıklı yaşamı felsefe haline getiren Dizer, Tatlıtuğ'un hastalığı ve Covid-19 döneminde beslenmelerine iyice dikkat eder oldu.

    Gözde çift, pandemi sürecini Kemerburgaz'da bulunan ve herkesten uzakta olan ahşap evlerinde geçiriyor.



    Ünlü çift de birçokları gibi organik arı sütü ve balı, sofradan eksik etmiyor.

    Bağışıklığı güçlendirdiği için son dönemde yok satan arı sütünün, kilosu 7 bin liraya fırladı.


    DOĞAN SAVAŞ
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