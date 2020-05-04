Aşk ve Mavi'nin son bölümü, önceki akşam Meksika'daki Imagen TV'de gösterildi. Dizinin finalini soluksuz izleyen Meksikalılar, Emrah ve Kıratlı'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Bu arada Emrah, geçtiğimiz günlerde de Meksikalı hayranlarına İspanyolca çektiği videoyla teşekkür etmişti.