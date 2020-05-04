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    • Saklambaç
    • 04.05.2020 Gazete
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    Başrollerini ve ’nın paylaştığı ATV'nin unutulmaz dizisi ‘lılar’ı ağlattı

    Başrollerini ve ’nın paylaştığı ‘’, atv’nin ardından ’daki Imagen TV’de gösterildi. Önceki akşam final yapan dizi, Meksikalılar’ı ağlattı…

    Meksika ağladı!

    "Dizi, atv'de izlenir" sloganını Türkiye'den çok uzaklara taşıyan atv, 2018'de biten dizisi 'Aşk ve Mavi' ile Meksika'yı salladı.

    2019 Haziran'dan beri Meksika'da 'Amor y odio' adıyla gösterilen dizi, reytinglerde büyük başarı elde etti.

    Dizinin başrol oyuncuları Emrah ve Burcu Kıratlı da ülkede çok sevildi.

    Aşk ve Mavi'nin son bölümü, önceki akşam Meksika'daki Imagen TV'de gösterildi. Dizinin finalini soluksuz izleyen Meksikalılar, Emrah ve Kıratlı'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Bu arada Emrah, geçtiğimiz günlerde de Meksikalı hayranlarına İspanyolca çektiği videoyla teşekkür etmişti.
    Haberler Saklambaç Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı ATV'nin unutulmaz dizisi ‘Aşk ve Mavi’ Meksikalılar’ı ağlattı
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