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    • Saklambaç
    • 21.04.2020 Gazete
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    ATV'nin unutulmaz dizisi 'ye 'da büyük ilgi! Dizinin başrolü hayranlarına jest yaptı

    ’ın atv’de ekrana gelen unutulmaz dizisi ‘’, ’da gösterilmeye başladı. Başarılı sanatçı, kendilerine tebrik mesajları atan Meksikalı hayranlarına İspanyolca olarak teşekkür etti.

    Sınırsız sevgi

    Dizileriyle sadece ülkemiz değil Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar birçok yerde reyting rekorları kıran atv, farkını yine gösterdi. Emrah'ın başrolünde yer aldığı 'Aşk ve Mavi' dizisi, geçtiğimiz yazdan itibaren 'da gösterilmeye başlanmıştı. Diziyi çok seven Meksikalı hayranlarının mesaj yağmuruna tuttuğu sanatçı, dün onlara bir jest yaptı.

    Emrah, Instagram'dan İspanyolca olarak şu videolu mesajı paylaştı: "Meksika'daki tüm sevgili arkadaşlarım, gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Çok teşekkür ederim. Mesaj yollamaya devam edin, ben de sizi çok seviyorum."



    'ın başrolünü ile paylaştığı ve Kapadokya'da çekilen '', Meksika'da da reyting rekorları kırıyor.

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