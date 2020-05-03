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    • Saklambaç
    • 03.05.2020 Gazete
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    , Covid-19 modasına ayak uydurdu! Siperlikli kep tasarladı...

    , Covid-19 modasına ayak uydurdu. Sosyetik tasarımcı, Coronavirüs'e karşı siperlikli kep tasarlamaya başladı. Siren Ertan Kayalar'ın 49 ile 69 TL'ye internet sitesinden sattığı şapkalar ise hızla tükendi.

    Siperini aldı!
    Coronavirüs, modayı da baştan sona değiştirdi. Dünyaca ünlü markalar pandeminin ardından koruyucu yüz maskeleri ve dezenfektanlar üretti. Birçok yerli marka da bu akıma uydu. Bunlardan biri de tasarladığı kıyafetlerle, kendisi gibi sosyetik dostlarının şıklığına şıklık katan Kayalar'dı…



    Gece kıyafetlerinden çantaya, ayakkabıdan elbiseye kadar birçok ürün tasarlayan ve bunları da yüksek fiyatlarla satan sosyetik tasarımcı, Coronavirüs'e karşı siperlikli kep tasarlamaya başladı. Siren Ertan Kayalar'ın 49 ile 69 TL'ye internet sitesinden sattığı şapkalar ise hızla tükendi.
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