Coronavirüs, modayı da baştan sona değiştirdi. Dünyaca ünlü markalar pandeminin ardından koruyucu yüz maskeleri ve dezenfektanlar üretti. Birçok yerli marka da bu akıma uydu. Bunlardan biri de tasarladığı kıyafetlerle, kendisi gibi sosyetik dostlarının şıklığına şıklık katan Siren Ertan Kayalar'dı…
Gece kıyafetlerinden çantaya, ayakkabıdan elbiseye kadar birçok ürün tasarlayan ve bunları da yüksek fiyatlarla satan sosyetik tasarımcı, Coronavirüs'e karşı siperlikli kep tasarlamaya başladı. Siren Ertan Kayalar'ın 49 ile 69 TL'ye internet sitesinden sattığı şapkalar ise hızla tükendi.
Gece kıyafetlerinden çantaya, ayakkabıdan elbiseye kadar birçok ürün tasarlayan ve bunları da yüksek fiyatlarla satan sosyetik tasarımcı, Coronavirüs'e karşı siperlikli kep tasarlamaya başladı. Siren Ertan Kayalar'ın 49 ile 69 TL'ye internet sitesinden sattığı şapkalar ise hızla tükendi.