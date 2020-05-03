



PAYLAŞMAZSAN, OĞLUM DEĞİLSİN

Bu bağışla, toplamda 114 bin kişiye yardım edileceği kaydedildi. Hayırsever Mesut'un sırrı ise bir zamanlar evlere temizliğe giden annesi Gülizar'ın mektubunda gizliydi: Oğlum Mesut unutma, hepimiz gibi sen de bu dünyada misafirsin. Allah sana bir yetenek bahşetti. Ama bunu sadece kendine bakman için vermedi. Servetini muhtaçlarla paylaşmazsan, oğlum değilsin.