İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bir kez daha gönülleri fethetti. Yıldız oyuncu, Türk Kızılay'ın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya destek verdi. Türk Kızılayı'ndan dün yapılan açıklamada, Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi.
PAYLAŞMAZSAN, OĞLUM DEĞİLSİN
Bu bağışla, toplamda 114 bin kişiye yardım edileceği kaydedildi. Hayırsever Mesut'un sırrı ise bir zamanlar evlere temizliğe giden annesi Gülizar'ın mektubunda gizliydi: Oğlum Mesut unutma, hepimiz gibi sen de bu dünyada misafirsin. Allah sana bir yetenek bahşetti. Ama bunu sadece kendine bakman için vermedi. Servetini muhtaçlarla paylaşmazsan, oğlum değilsin.
Mesut Özil ve Amine Gülşe, geçen yıl dünyaevine girmişti. Mutlu çift, düğün yemeklerini Kızılay'a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti.