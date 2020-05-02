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    • 02.05.2020 11:31
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    'den Türk ı'na anlamlı destek! 713 bin liralık bağış yaptı

    ekibi 'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu 'den Türk ı'na anlamlı destek. Türk Kızılayın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek verdi. Geçen yıl Amine Gülşe ile evlenen ve düğün yemeğini Kızılay'a bağışlayarak 16 bin kişiye yardım eden Mesut Özil'e, Kızılay Genel Başkanı Dr. da desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

    Mesut Özil'den Türk Kızılayı'na anlamlı destek!

    Türk dan yapılan açıklamada, 'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi.

    Tecrübeli futbolcunun bağışıyla, genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve 'de biner aileye gıda kolisi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı. Mesut'un yaptığı bağışın toplam 114 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi.

    Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. , Mesut Özile'e yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederek, "İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri de en kısa sürede ihtiyacı olanın evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

    Geçen yıl evlenen Mesut Özil, düğün yemeğini Kızılay'a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti.

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