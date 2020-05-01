Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş; çiftin Kuzey isminde bir oğulları olmuştu. Deniz ile Aktan, 15 ay sonra boşandı ancak kısa süre sonra yeniden barıştı. Şimdilerde Zekeriyaköy'deki lüks villalarında karantinada olan çift, Kuzey'in ikinci yaş gününü önceki gün birlikte kutladı.

BABA TEMENNİ

47 YAŞINDAKİ sanatçı, 30 Nisan 2018'de kucağına aldığı Kuzey'e şu sözleriyle seslendi: "Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun. Ömrüm, Kuzey'im. Senin baban olmayı nasip eden Allah'a şükürler olsun."

Deniz ile kendisinden 20 yaş küçük Aktan, minik Kuzey için evde ailece kutlama yapıp pasta kesti.