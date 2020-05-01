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    • Saklambaç
    • 01.05.2020 Gazete
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    ve ’ın oğlu 'e evde partisi

    ’in boşandıktan sonra yeniden bir araya geldiği ’dan olan oğlu, önceki gün iki yaşına bastı. Evde kutlama yapan 47 yaşındaki sanatçı, oğluna ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’ diye seslendi.

    Kuzey yıldızı

    Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş; çiftin Kuzey isminde bir oğulları olmuştu. Deniz ile Aktan, 15 ay sonra boşandı ancak kısa süre sonra yeniden barıştı. Şimdilerde Zekeriyaköy'deki lüks villalarında karantinada olan çift, Kuzey'in ikinci yaş gününü önceki gün birlikte kutladı.

    BABA TEMENNİ
    47 YAŞINDAKİ     sanatçı, 30 Nisan 2018'de kucağına aldığı 'e şu sözleriyle seslendi: "Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun. Ömrüm, Kuzey'im. Senin baban olmayı nasip eden Allah'a şükürler olsun."

    Deniz ile kendisinden 20 yaş küçük Aktan, minik Kuzey için evde ailece kutlama yapıp pasta kesti.

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