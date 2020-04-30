Kariyerlerindeki başarıyı mutfağa da taşıyan müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, mutfakta tatlı bir rekabet içerisinde…

Güzel aşkına elleriylehamburger yapan başarılı müzisyenden sonra mutfağa bu kez Burcu Kıratlı girdi. Sahur için kek yapan güzel oyuncu, tarifini de Sinan Akçıl'la paylaştı.

Gözde çiftin kek pişirirken sergiledikleri görüntüler, akıllara birbirine aşık bir çiftin mutfakta girdiği kıyasıya rekabeti anlatan ve başrollerinde Catherine Zeta Jones ile Aaron Eckhart'ın oynadığı 'Aşk Tarifi' filmini getirdi.

Bu arada Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın mutfakta sergilediği mutluluk, "Aşkları tarifsiz" dedirtti…