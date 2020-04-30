Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 30.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ile 'ın mutfak pozları akıllara '' filmini getirdi

    ile , mutfakta tatlı bir yarışa tutuştu. Gözde çift, önceki gün birlikte kek pişirdi. Ortaya çıkan romantik kareler akıllara; Catherine Zeta Jones ve ’ın başrolünde oynadığı ‘’ filmini getirdi.

    Aşk tarifi-2

    Kariyerlerindeki başarıyı mutfağa da taşıyan müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, mutfakta tatlı bir rekabet içerisinde…

    Güzel aşkına elleriylehamburger yapan başarılı müzisyenden sonra mutfağa bu kez Burcu Kıratlı girdi. Sahur için kek yapan güzel oyuncu, tarifini de Sinan Akçıl'la paylaştı.

    Gözde çiftin kek pişirirken sergiledikleri görüntüler, akıllara birbirine aşık bir çiftin mutfakta girdiği kıyasıya rekabeti anlatan ve başrollerinde Catherine Zeta Jones ile Aaron Eckhart'ın oynadığı '' filmini getirdi.

    Bu arada Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın mutfakta sergilediği mutluluk, "Aşkları tarifsiz" dedirtti…

    Haberler Saklambaç Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın mutfak pozları akıllara 'Aşk Tarifi' filmini getirdi
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri