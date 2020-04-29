Özel sitenin görevlileri, şarkıcı ve şoförüne, cihaz ile ateş ölçümü yaptı. Kontrol sonrası ateşi normal çıkan Hadise, soluğu aşkı Kaan Yıldırım'ın evinde aldı. Geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin evine giderken objektiflere takılan 34 yaşındaki şarkıcının bu halleri "Aşkın ateşi Hadise'yi yakmaya başladı" dedirtti.