Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaklaşık 2 aydır gizli gizli aşk yaşayan Hadise, karantinayı sevgilisiyle geçirmeye devam ediyor… Aşkını gözlerden uzak yaşayan ve fotoğraf vermeyen seksi yıldız, önceki gün de Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evine girerken görüntülendi. Yaşanan salgın yüzünden Hadise'nin aracı, güvenlik tarafından durduruldu.
Güvenlik görevlisi, şoförün ateşini böyle ölçtü.
Özel sitenin görevlileri, şarkıcı ve şoförüne, cihaz ile ateş ölçümü yaptı. Kontrol sonrası ateşi normal çıkan Hadise, soluğu aşkı Kaan Yıldırım'ın evinde aldı. Geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin evine giderken objektiflere takılan 34 yaşındaki şarkıcının bu halleri "Aşkın ateşi Hadise'yi yakmaya başladı" dedirtti.
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ne zaman birlike poz vereceği merakla bekleniyor.
DOĞAN SAVAŞ