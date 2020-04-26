Demet Özdemir, aşk hayatında yine gündemde... Bugüne kadar Oğuzhan Özyakup ve Can Yaman'la aşk yaşayan güzel oyuncu, kısa süre öncesine kadar sosyetik Yaman Taciroğlu ile birlikteydi. Ancak ikili, Covid-19 salgını başladıktan kısa süre sonra yollarını ayırdı.



Bürsin, Serenay Sarıkaya ile dört yıllık ilişkilerini Nisan 2019'da noktalamıştı.

Dedikodulara göre 28 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü 32 yaşındaki Kerem Bürsin'e kaptırdı. Uzun süredir tanışan oyuncuların arkadaşlığı, kısa süre önce aşka dönüştü. Karantina sürecine rağmen ara ara görüştükleri konuşulan Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması, "Aşk engel tanımaz" dedirtti.



Özdemir, kendisiyle aynı menajerlik şirketine bağlı olan Serenay Sarıkaya ile de arkadaş.