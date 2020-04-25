

BERGÜZAR KOREL: "Bunu günahsız bir cana yapan şerefsiz; gün gelecek aynı şeyi sana, bana, çocuğuna yapmaktan çekinmeyecek. Allah belanı verecek pislik! Şu mübarek günde yakarıyorum inleyerek, acı çekerek aynı şeyleri yaşaman için."