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    • Saklambaç
    • 25.04.2020 Gazete
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    Dora için adalet! Ünlü isimler de ağır ceza istiyor...

    Dora, şüpheli tarafından katledildi! Vahşetin ardından yakalanan cani için herkes gibi ünlüler de en ağır cezayı istiyor… İşte vahşete tepki gösteren o isimler...

    Dora için adalet!

    İstanbul'un göbeğinde vahşet… Maslak'taki bir şirket çalışanı Ozan Öztürk, önceki gün iddiaya göre kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık yavru köpeğin kafasını duvara vurup öldürdü.

    Cani, dün İstanbul'da yakalandı.

    Sosyal medyadaki "Dora için adalet" seferberliğine destek veren ünlüler, şüpheli Ozan Öztürk'ün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor!


    EZGI MOLA: "Bence kendini yok et. Adının anılmasını bile hak etmiyorsun şeytan!"


    MELİKE İPEK YALOVA: "Bu bebeği betona çarparak öldüren şahıs için en ağır cezayı istiyorum. Dünyadaki hemen hemen bütün pislikler, suç sicillerine önce hayvana işkenceyle başlarlar."


    YUSUF GÜNEY: "O masuma işkence edip öldüren şerefsiz… Aklım almıyor, nasıl kıyılır o masum cana!"


    BERGÜZAR KOREL: "Bunu günahsız bir cana yapan şerefsiz; gün gelecek aynı şeyi sana, bana, çocuğuna yapmaktan çekinmeyecek. Allah belanı verecek pislik! Şu mübarek günde yakarıyorum inleyerek, acı çekerek aynı şeyleri yaşaman için."
    Haberler Saklambaç Yavru köpek Dora için adalet! Ünlü isimler de ağır ceza istiyor...
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