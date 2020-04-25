İstanbul'un göbeğinde vahşet… Maslak'taki bir şirket çalışanı Ozan Öztürk, önceki gün iddiaya göre kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık yavru köpeğin kafasını duvara vurup öldürdü.
Cani, dün İstanbul'da yakalandı.
Sosyal medyadaki "Dora için adalet" seferberliğine destek veren ünlüler, şüpheli Ozan Öztürk'ün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor!
EZGI MOLA: "Bence kendini yok et. Adının anılmasını bile hak etmiyorsun şeytan!"
MELİKE İPEK YALOVA: "Bu bebeği betona çarparak öldüren şahıs için en ağır cezayı istiyorum. Dünyadaki hemen hemen bütün pislikler, suç sicillerine önce hayvana işkenceyle başlarlar."
YUSUF GÜNEY: "O masuma işkence edip öldüren şerefsiz… Aklım almıyor, nasıl kıyılır o masum cana!"
BERGÜZAR KOREL: "Bunu günahsız bir cana yapan şerefsiz; gün gelecek aynı şeyi sana, bana, çocuğuna yapmaktan çekinmeyecek. Allah belanı verecek pislik! Şu mübarek günde yakarıyorum inleyerek, acı çekerek aynı şeyleri yaşaman için."