Kuaförlerin kapanmasıyla tüm kadınlar, saçlarını kendisi boyamaya başladı. Bu isimlerden biri de Derin Mermerci'ydi. Mermerci, önceki gün hayatında ilk kez saçlarını boyadı.
Sosyetik güzel, "Coronavirüs sayesinde kimlerin gerçek sarışın olduğu ortaya çıkıyor" diyen takipçisine ise "Doğuştan sarışınım diye bir iddiam olmamıştı" tepkisi gösterdi.
Sosyetik güzel, "Coronavirüs sayesinde kimlerin gerçek sarışın olduğu ortaya çıkıyor" diyen takipçisine ise "Doğuştan sarışınım diye bir iddiam olmamıştı" tepkisi gösterdi.