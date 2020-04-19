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    • Saklambaç
    • 19.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs nedeniyle kuaförler kapanınca saçlarını kendisi boyadı

    Cemiyet hayatının gözde ismi , yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kuaförler kapanınca saçlarını kendisi boyamak zorunda kaldı.

    İş başa düştü
    Kuaförlerin kapanmasıyla tüm kadınlar, saçlarını kendisi boyamaya başladı. Bu isimlerden biri de 'ydi. Mermerci, önceki gün hayatında ilk kez saçlarını boyadı.



    Sosyetik güzel, "Coronavirüs sayesinde kimlerin gerçek sarışın olduğu ortaya çıkıyor" diyen takipçisine ise "Doğuştan sarışınım diye bir iddiam olmamıştı" tepkisi gösterdi.

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