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    • Saklambaç
    • 19.04.2020 Gazete
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    ‘aşkın dansı’ olarak bilinen Tango öğrenmeye başladı

    ,online ders alarak annesi 'la Tango öğrenmeye başladı. 'Aşkın dansı olarak' bilinen Tango'yu yaparken çekilen videosunu paylaşan Yaman'a hayranlarından mesajlar yağdı.

    Yaman’ın aşkla dansı
    Ünlü oyuncu Can Yaman, Latin hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Yaman, geçtiğimiz günlerde karantinadaki günlerini fırsata çevirip İspanyolca öğrenmeye başladığını açıkladı.

    Yaman, şimdi de online ders alarak annesi Güldem Yaman'la Tango öğrenmeye başladı. 'Aşkın dansı olarak' bilinen Tango'yu yaparken çekilen videosunu paylaşan Yaman'a hayranlarından mesajlar yağdı.




    Evde Tango yapmaya başlayan 'a annesi Güldem Hanım eşlik ediyor.
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