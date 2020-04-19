Ünlü oyuncu Can Yaman, Latin hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Yaman, geçtiğimiz günlerde karantinadaki günlerini fırsata çevirip İspanyolca öğrenmeye başladığını açıkladı.
Yaman, şimdi de online ders alarak annesi Güldem Yaman'la Tango öğrenmeye başladı. 'Aşkın dansı olarak' bilinen Tango'yu yaparken çekilen videosunu paylaşan Yaman'a Latin Amerikalı hayranlarından mesajlar yağdı.
Evde Tango yapmaya başlayan Can Yaman'a annesi Güldem Hanım eşlik ediyor.
Yaman, şimdi de online ders alarak annesi Güldem Yaman'la Tango öğrenmeye başladı. 'Aşkın dansı olarak' bilinen Tango'yu yaparken çekilen videosunu paylaşan Yaman'a Latin Amerikalı hayranlarından mesajlar yağdı.
Evde Tango yapmaya başlayan Can Yaman'a annesi Güldem Hanım eşlik ediyor.