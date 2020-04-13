



Hiçbir şey engel değil Eda Taşpınar'ın bronzluğuna… Yıllar önce Bodrum'daki şezlong görüntüleriyle hafızalara kazınan ikoncan, güneşlenme tutkusunu paraya da çevirdi. Kendi ismini taşıyan güneş yağları çıkaran Eda Taşpınar'ın Coronavirüs nedeniyle evden çıkamaması bile güneşlenmesine engel olamadı!