Hiçbir şey engel değil Eda Taşpınar'ın bronzluğuna… Yıllar önce Bodrum'daki şezlong görüntüleriyle hafızalara kazınan ikoncan, güneşlenme tutkusunu paraya da çevirdi. Kendi ismini taşıyan güneş yağları çıkaran Eda Taşpınar'ın Coronavirüs nedeniyle evden çıkamaması bile güneşlenmesine engel olamadı!
Rumelihisarı'ndaki dairesinde karantinada olan ikoncan, dün saat 16.00 civarında apartmanın çatısına çıktı. Havlusunu serip kendi güneş yağlarını da süren Eda Taşpınar, güneşlenmeye koyuldu.
Bu hallerini de sosyal medyasında paylaşan 40 yaşındaki ikoncanın halleri, "Corona, Eda'yı Mikonos'un lüks beach'lerinden çatı beach'e çıkardı" dedirtti…
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