Oyuncu Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz'ün oğulları Cem, önceki gün 1 yaşına bastı. Gürbüz ise eşofmanının altına topuklu ayakkabılarını giyip verdiği bu kareye 'Yaş günü konsepti' yazdı. Oyuncu Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz'ün oğulları Cem, önceki gün 1 yaşına bastı. Gürbüz ise eşofmanının altına topuklu ayakkabılarını giyip verdiği bu kareye 'Yaş günü konsepti' yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.