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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    , tavlada sevgilisi ’e yenildi

    Oyuncu , tavlada sevgilisi ’e yenildi. Kural, iddiayı da kaybedince sosyal medya hesabından kolunun altındaki tavlayla pozunu paylaştı.

    Dersini aldı!
    Ahmet Kural, oyunculuktaki başarısını tavlada gösteremedi. Önceki günü sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le tavla oynayarak geçiren Kural, avukat aşkına kaybetti. Ünlü oyuncu daha sonra kolunun altına tavlasını alıp klasik kaybeden pozu verdi.

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