Oyuncu Ahmet Kural, tavlada sevgilisi Çağla Gizem Çelik’e yenildi. Kural, iddiayı da kaybedince sosyal medya hesabından kolunun altındaki tavlayla pozunu paylaştı.
Ahmet Kural,oyunculuktaki başarısınıtavlada gösteremedi.Önceki günü sevgilisiÇağla Gizem Çelik'letavla oynayarak geçirenKural, avukat aşkınakaybetti. Ünlü oyuncudaha sonra kolununaltına tavlasını alıp klasikkaybeden pozu verdi.
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