Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, karantina günlerinin raporunu verdi. Güzel oyuncu, "Gün; 20. Ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz."
Yağmur rapor verdi
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, karantina günlerinin raporunu verdi. Güzel oyuncu, "Gün; 20. Ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz."
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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