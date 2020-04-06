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Yağmur rapor verdi

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, karantina günlerinin raporunu verdi. Güzel oyuncu, "Gün; 20. Ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz."

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Yağmur rapor verdi
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, karantina günlerinin raporunu verdi. Güzel oyuncu, "Gün; 20. Ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz."

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