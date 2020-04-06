Yıllar önce Almanya'dan ülkemize gelip şöhreti yakalayan Wilma Elles, MAG dergisine verdiği röportajda şöyle dedi: "Türkiye'nin benim kaderim olduğunu düşünüyorum."
Wilma Elles: Türkiye benim kaderim
Yıllar önce Almanya'dan ülkemize gelip şöhreti yakalayan Wilma Elles, MAG dergisine verdiği röportajda şöyle dedi: "Türkiye'nin benim kaderim olduğunu düşünüyorum."
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.