Bugünkü
Takvim

Evde yıldızlar geçidi! 40 gün boyunca verecek...

Coronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan milyonlar için '' projesini başlatan 'dan bir ilk… Projede; 40 gün 40 ayrı sanatçının konserini izlemek mümkün olacak.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
ABONE OL
Evde yıldızlar geçidi!
Coronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan milyonlar için 'Evde Kal Konserleri' projesini başlatan Poll Production'dan bir ilk… Projede; 40 gün 40 ayrı sanatçının konserini izlemek mümkün olacak.



Her akşam 21.15'te Poll Production YouTube kanalından yayınlanan konserler, sanatçıların canlı sohbetleri ile başlayıp; performansları ile devam edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Evde yıldızlar geçidi! 40 gün boyunca 40 ayrı sanatçı konser verecek...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri