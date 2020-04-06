Coronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan milyonlar için 'Evde Kal Konserleri' projesini başlatan Poll Production'dan bir ilk… Projede; 40 gün 40 ayrı sanatçının konserini izlemek mümkün olacak.
Her akşam 21.15'te Poll Production YouTube kanalından yayınlanan konserler, sanatçıların canlı sohbetleri ile başlayıp; performansları ile devam edecek.
Her akşam 21.15'te Poll Production YouTube kanalından yayınlanan konserler, sanatçıların canlı sohbetleri ile başlayıp; performansları ile devam edecek.
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