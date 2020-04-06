Magazin ve sosyete dünyasındaki bazı ünlüler, Coronavirüs derdini unuttu güzelliğinin peşine düştü. Özellikle cemiyet hayatından bazı isimler, kuaförler kapandığı için evde hizmet alma konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine Kuaförler Derneği, Estetica, Bahçecik ve Hairist ortak bir açıklama yaptı.
Deniz Akkaya'dan evlere kuaför çağıran sosyetiklere sert tepki: Bu nasıl bir cahillik!
Kuaförler, ‘Sevdikleriniz ve sağlık çalışanlarımızın hayatını riske atıyorsunuz’ diyerek kendilerini evlere çağıran sosyetiklere isyan etti. Deniz Akkaya da “Bu nasıl bir cahillik!” diyerek güzellik derdine düşenlere ateş püskürdü.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
Magazin ve sosyete dünyasındaki bazı ünlüler, Coronavirüs derdini unuttu güzelliğinin peşine düştü. Özellikle cemiyet hayatından bazı isimler, kuaförler kapandığı için evde hizmet alma konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine Kuaförler Derneği, Estetica, Bahçecik ve Hairist ortak bir açıklama yaptı.
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