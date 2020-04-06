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dan gelen yorumlar ’u çıldırttı! Tek tek yanıt verdi...

’da yemek tarifleri veren ’u gelen yorumlar çıldırttı! Güzel sunucu, ’nin dört bir yanından gelen ilginç eleştirilerin hepsine üşenmeden tek tek yanıt verdi.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Kızı Su ve eşi Yağmur Atacan'la karantinada olan Pınar Altuğ, sosyal medyada yemek tarifleri vermeye başladı. Ancak güzel oyuncu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yorumlar karşısında çılgına döndü.

Güzel oyuncu, her yoruma karşılık verince sosyal medyaya damga vurdu. Pınar Altuğ, "Kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak" diyen takipçisine şöyle yazdı: "Kameralar olmadığında dövüyorum."

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