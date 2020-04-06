Kızı Su ve eşi Yağmur Atacan'la karantinada olan Pınar Altuğ, sosyal medyada yemek tarifleri vermeye başladı. Ancak güzel oyuncu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yorumlar karşısında çılgına döndü.
Güzel oyuncu, her yoruma karşılık verince sosyal medyaya damga vurdu. Pınar Altuğ, "Kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak" diyen takipçisine şöyle yazdı: "Kameralar olmadığında dövüyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.