Şarkıcı ve besteci Emirkan, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında Demet Akalın'ı topa tuttu. 'By Mustafa' organizasyonun sahibi Mustafa Bozkurt'un canlı yayınına katılan Emirkan, burada Demet Akalın'a bir daha beste vermeyeceğini açıkladı. Ünlü popçuyu vefasızlıkla suçlayan Emirkan, şöyle dedi: "Demet, canlı yayın konserlerinde 'Seven Kızın Romanı' şarkısını söylüyor ve sonra paylaşıyor. Ne benim adımı söylüyor ne de beni etiketliyor. Sanki sözü, müziği ona ait. Ben de şöyle bir karar aldım. Artık Demet Akalın'a şarkı vermeyeceğim. Çünkü sokaktan geçen birine versem, belki daha vefalı olur. Bestecilerin hakkı telif hakkı ile ödenmiyor. Bizim için bu teliften önce gelen şarkıcının onore edilmesi ama Demet Akalın'a şarkı yok artık.'' Besteleri için Demet Akalın'dan para alamadığını da itiraf eden Emirkan, sitem dolu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona şarkı verdiğim zaman; ya ev alıyor ya da çocuğunun doğum günü oluyor. O yüzden para alamıyorsun ki. Bırak biz hediye edelim. Hediyenin sahibi, hediyeyi verenindir. Demet'te böyle bir şey yok.''
Bu konuşmaları Demet Akalın dinledi mi bilmiyorum ama tüm sanatçıların, bestecilere hakkını vermesi gerektiğini düşünüyorum…
'TÜRKÜCÜ' DEMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN
Coronavirüs nedeniyle günlerdir evlere kapanmış durumdayız. Ve bu durum iş ile ve sanat dünyasını da durma noktasına getirdi. Devletimiz işten çıkarmaların yaşanmaması için birçok yardım paketi açıkladı. Fakat sanat camiasında bu durum nasıl dersiniz? Bir sanatçının arkasında onlarca orkestra var. Yardımcıları ve dolaylı yollardan çalışanları bile saysanız, kaç ekmek kapısı yapar. Fakat birçok sanatçı evine kapandığından itibaren hem orkestrasına hem de yardımcılarına ücretsiz izin vermiş. Fakat istisnalar hariç. Bugüne kadar sanat camiasındaki belli bir kesim, türkücü ve arabesk sanatçılarına hep farklı bakardı. Sanki sanat camiasının içinde değilmiş gibi. Bu zor günlerde dik duruşu bu kesimin yaptığını öğrendim. Diğerleri gibi 'paralarını bankaya yani faize yatırmak yerine ticaret yapıp istihdam sağlayan kesim' diyorum ben bu ünlülerimize. Aralarında İzzet Yıldızhan, Berdan Mardini, Alişan, Serkan Kaya ve İbrahim Tatlıses gibi isimler var. Bu süreçte işçi çıkartmayı bırakın, onlarca çalışanlarına ücretli izin verip birçok da yardımda bulunmuşlar… Onlarca yazdığıma bakmayın bazılarında yüzlerce çalışan var. Anlayacağınız, örnek alınacaksa, bu isimlerin örnek alınması lazım…
ALEYNA İŞİNİ BİLİYOR
Devletimiz son dönemde sokağa çıkmanın önüne geçmek için her geçen gün tedbirleri daha da arttırıyor. 65 yaş üstü insanlarımızın sokağa çıkması yasaklanırken, şimdi de 20 yaş altının çıkması yasaklandı. 30 büyük şehre de giriş çıkışlar kapatılınca doğal olarak milyonlar evlerine kapanmaya başladı. 20 gündür evden çalışan biri olarak, bu durumun kendimizi, ailemizi ve çevremizi korumak için olduğunu unutmayalım derim. Tabii 20 yaş altının, sokağa çıkması yasaklanınca Twitter'da gündem 2000 doğumlu olan Aleyna Tilki'nin oldu. Bir anda Aleyna ile ilgili binlerce yorum yazılıp çizildi. Aleyna da "Ben zaten evden dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şu an" diye yazdı. Tabii her ne kadar yazdıkları ve yaptıkları olay olsa da Aleyna Tilki'nin yaşında onlarca futbolcu ve oyuncu olmasına rağmen neden bu olayda da ilk Aleyna ön plana çıktı? Ne olursa olsun konuşulmasını çok iyi biliyor. Çünkü bu dönemde bile ismini yazamayacağım önemli bir iletişim firması ile çalışıyor da ondan...
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Bu konuşmaları Demet Akalın dinledi mi bilmiyorum ama tüm sanatçıların, bestecilere hakkını vermesi gerektiğini düşünüyorum…
'TÜRKÜCÜ' DEMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN
Coronavirüs nedeniyle günlerdir evlere kapanmış durumdayız. Ve bu durum iş ile ve sanat dünyasını da durma noktasına getirdi. Devletimiz işten çıkarmaların yaşanmaması için birçok yardım paketi açıkladı. Fakat sanat camiasında bu durum nasıl dersiniz? Bir sanatçının arkasında onlarca orkestra var. Yardımcıları ve dolaylı yollardan çalışanları bile saysanız, kaç ekmek kapısı yapar. Fakat birçok sanatçı evine kapandığından itibaren hem orkestrasına hem de yardımcılarına ücretsiz izin vermiş. Fakat istisnalar hariç. Bugüne kadar sanat camiasındaki belli bir kesim, türkücü ve arabesk sanatçılarına hep farklı bakardı. Sanki sanat camiasının içinde değilmiş gibi. Bu zor günlerde dik duruşu bu kesimin yaptığını öğrendim. Diğerleri gibi 'paralarını bankaya yani faize yatırmak yerine ticaret yapıp istihdam sağlayan kesim' diyorum ben bu ünlülerimize. Aralarında İzzet Yıldızhan, Berdan Mardini, Alişan, Serkan Kaya ve İbrahim Tatlıses gibi isimler var. Bu süreçte işçi çıkartmayı bırakın, onlarca çalışanlarına ücretli izin verip birçok da yardımda bulunmuşlar… Onlarca yazdığıma bakmayın bazılarında yüzlerce çalışan var. Anlayacağınız, örnek alınacaksa, bu isimlerin örnek alınması lazım…
ALEYNA İŞİNİ BİLİYOR
Devletimiz son dönemde sokağa çıkmanın önüne geçmek için her geçen gün tedbirleri daha da arttırıyor. 65 yaş üstü insanlarımızın sokağa çıkması yasaklanırken, şimdi de 20 yaş altının çıkması yasaklandı. 30 büyük şehre de giriş çıkışlar kapatılınca doğal olarak milyonlar evlerine kapanmaya başladı. 20 gündür evden çalışan biri olarak, bu durumun kendimizi, ailemizi ve çevremizi korumak için olduğunu unutmayalım derim. Tabii 20 yaş altının, sokağa çıkması yasaklanınca Twitter'da gündem 2000 doğumlu olan Aleyna Tilki'nin oldu. Bir anda Aleyna ile ilgili binlerce yorum yazılıp çizildi. Aleyna da "Ben zaten evden dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şu an" diye yazdı. Tabii her ne kadar yazdıkları ve yaptıkları olay olsa da Aleyna Tilki'nin yaşında onlarca futbolcu ve oyuncu olmasına rağmen neden bu olayda da ilk Aleyna ön plana çıktı? Ne olursa olsun konuşulmasını çok iyi biliyor. Çünkü bu dönemde bile ismini yazamayacağım önemli bir iletişim firması ile çalışıyor da ondan...
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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