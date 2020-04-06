Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün büyük kızı Arya ile bu karesini paylaştı. Sevimliliğiyle sosyal medyada fenomen haline gelen minik Arya ile annesinin benzerliği, "Tıpkısının aynası" dedirtti.
Anasının kızı! Özlem Ada Şahin kızı Arya ile fotoğrafını paylaştı
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün büyük kızı Arya ile bu karesini paylaştı. Sevimliliğiyle sosyal medyada fenomen haline gelen minik Arya ile annesinin benzerliği, "Tıpkısının aynası" dedirtti.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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