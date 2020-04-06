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Anasının kızı! kızı ile fotoğrafını paylaştı

Berkay'ın eşi , önceki gün büyük kızı ile bu karesini paylaştı. Sevimliliğiyle fenomen haline gelen minik Arya ile annesinin benzerliği, "Tıpkısının aynası" dedirtti.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Anasının kızı
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün büyük kızı Arya ile bu karesini paylaştı. Sevimliliğiyle sosyal medyada fenomen haline gelen minik Arya ile annesinin benzerliği, "Tıpkısının aynası" dedirtti.

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