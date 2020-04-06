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: Gerçekten seveni arıyordum ve buldum

ne verdiği röportajda evlendikten sonra sevgilisi 'in modellik kariyerine karşı çıkmayacağını söyledi. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sizi evliliğe kadar götüren en önemli etken ne oldu?" sorusuna işe şu yanıtı verdi: "Gerçekten seveni arıyordum ve buldum."

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Seveni arıyordu
ne verdiği röportajda evlendikten sonra sevgilisi 'in modellik kariyerine karşı çıkmayacağını söyledi. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sizi evliliğe kadar götüren en önemli etken ne oldu?" sorusuna işe şu yanıtı verdi: "Gerçekten seveni arıyordum ve buldum."

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