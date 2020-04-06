Soner Sarıkabadayı; Plus Dergisi'ne verdiği röportajda evlendikten sonra sevgilisi Madelein Lopez'in modellik kariyerine karşı çıkmayacağını söyledi. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sizi evliliğe kadar götüren en önemli etken ne oldu?" sorusuna işe şu yanıtı verdi: "Gerçekten seveni arıyordum ve buldum."
Soner Sarıkabadayı: Gerçekten seveni arıyordum ve buldum
Soner Sarıkabadayı; Plus Dergisi'ne verdiği röportajda evlendikten sonra sevgilisi Madelein Lopez'in modellik kariyerine karşı çıkmayacağını söyledi. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sizi evliliğe kadar götüren en önemli etken ne oldu?" sorusuna işe şu yanıtı verdi: "Gerçekten seveni arıyordum ve buldum."
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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