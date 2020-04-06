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 Sandal'dan alkışılık hareket! 'Yanında' şarkısının tüm gelirleri sağlık çalışanlarına bağışlanacak...

 Sandal, karantinadayken Defkhan ve ile 'Yanında' adlı şarkısına 'dan düet yaptı. Musti, bu şarkısının tüm dijital gelirini büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına bağışlayacağını söyleyerek alkış topladı.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Sağlık çalışanları mest olacak
Mustafa Sandal, karantinadayken Defkhan ve Melis Fis ile 'Yanında' adlı şarkısına 'dan düet yaptı. Musti, bu şarkısının tüm dijital gelirini büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına bağışlayacağını söyleyerek alkış topladı.

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