Mustafa Sandal, karantinadayken Defkhan ve Melis Fis ile 'Yanında' adlı şarkısına Instagram'dan düet yaptı. Musti, bu şarkısının tüm dijital gelirini büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına bağışlayacağını söyleyerek alkış topladı.
Mustafa Sandal'dan alkışılık hareket! 'Yanında' şarkısının tüm gelirleri sağlık çalışanlarına bağışlanacak...
Mustafa Sandal, karantinadayken Defkhan ve Melis Fis ile 'Yanında' adlı şarkısına Instagram'dan düet yaptı. Musti, bu şarkısının tüm dijital gelirini büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına bağışlayacağını söyleyerek alkış topladı.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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