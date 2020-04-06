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'den 'coronavirüs' önlemi: Evi baştan aşağı dezenfekte ettirdi

Karantina sürecini eski eşi ve iki oğluyla birlikte geçiren , tedbiri elden bırakmadı. Haftada bir kere evi baştan aşağıya dezenfekte ettiren Sırp şarkıcı, önceki gün de bu sırada çekilen videoyu 'da paylaştı.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Emina önlemi
Karantina sürecini eski eşi Mustafa Sandal ve iki oğluyla birlikte geçiren Emina Jahovic, tedbiri elden bırakmadı. Haftada bir kere evi baştan aşağıya dezenfekte ettiren Sırp şarkıcı, önceki gün de bu sırada çekilen videoyu 'da paylaştı.

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