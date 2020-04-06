Karantina sürecini eski eşi Mustafa Sandal ve iki oğluyla birlikte geçiren Emina Jahovic, tedbiri elden bırakmadı. Haftada bir kere evi baştan aşağıya dezenfekte ettiren Sırp şarkıcı, önceki gün de bu sırada çekilen videoyu Instagram'da paylaştı.
Emina Jahovic'den 'coronavirüs' önlemi: Evi baştan aşağı dezenfekte ettirdi
Karantina sürecini eski eşi Mustafa Sandal ve iki oğluyla birlikte geçiren Emina Jahovic, tedbiri elden bırakmadı. Haftada bir kere evi baştan aşağıya dezenfekte ettiren Sırp şarkıcı, önceki gün de bu sırada çekilen videoyu Instagram'da paylaştı.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.