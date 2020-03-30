Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, bu kez İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı Levent Dörter'i vurdu. Dörter, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Arkadaşlar herkese selam. Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı hastaneye yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi. Merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duası ile yine ayağa kalkacağım inşallah...
İbrahim Tatlıses'in damadı Corona’ya yakalandı
Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, bu kez İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı Levent Dörter'i vurdu. Dörter, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
- Saklambaç
- 30.03.2020
- Gazete
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