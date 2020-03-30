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'in damadı Corona’ya yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, bu kez 'in müstakbel damadı Levent Dörter'i vurdu. Dörter, üzücü haberi hesabından duyurdu.

  • Saklambaç
  • 30.03.2020
  • Gazete
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İbo’nun damadı Corona’ya yakalandı
Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, bu kez 'in müstakbel damadı Levent Dörter'i vurdu. Dörter, üzücü haberi hesabından duyurdu: Arkadaşlar herkese selam. Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı hastaneye yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi. Merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duası ile yine ayağa kalkacağım inşallah...

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