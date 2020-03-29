Günlerdir eşiyle karantinada olan Jessica May, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı oyuncu, önceki gün pijamasıyla "Tavşan kız" dedirtti.
Tavşan kız Jessica
Günlerdir eşiyle karantinada olan Jessica May, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı oyuncu, önceki gün pijamasıyla "Tavşan kız" dedirtti.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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