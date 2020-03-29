Eski gazeteci Reha Muhtar, önceki gün Bebek'te market alışverişi yaptı. Deniz Uğur'dan olan ikizleriyle evinde karantinada olan Muhtar'ın stok yapmaktan kaçındığı gözlendi.
Reha Muhtar stok yapmaktan kaçındı
Eski gazeteci Reha Muhtar, önceki gün Bebek'te market alışverişi yaptı. Deniz Uğur'dan olan ikizleriyle evinde karantinada olan Muhtar'ın stok yapmaktan kaçındığı gözlendi.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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