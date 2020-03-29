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stok yapmaktan kaçındı

Eski gazeteci , önceki gün Bebek'te market alışverişi yaptı. 'dan olan ikizleriyle evinde karantinada olan Muhtar'ın stok yapmaktan kaçındığı gözlendi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Stoktan kaçtı
Eski gazeteci Reha Muhtar, önceki gün Bebek'te market alışverişi yaptı. Deniz Uğur'dan olan ikizleriyle evinde karantinada olan Muhtar'ın stok yapmaktan kaçındığı gözlendi.

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