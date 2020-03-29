Moda markası Koton'la iş birliği yapıp spor kıyafetleri tasarlayan Ebru Şallı'dan çağrı: "Pilates gibi sporlar, evinizin salonunda da yapılabilir."
Ebru Şallı'dan 'pilates' çağrısı
Moda markası Koton'la iş birliği yapıp spor kıyafetleri tasarlayan Ebru Şallı'dan çağrı: "Pilates gibi sporlar, evinizin salonunda da yapılabilir."
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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