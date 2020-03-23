Bugünkü
Takvim

Orijinal Türk! ve o modaya kayıtsız kalmadı...

, tüm dünyada yayılan yüzünüzden hangi ırka mensup olduğunuzu gösteren uygulama modasına kayıtsız kalmadı. Dizer, kendisi ve eşi 'un yüzünü inceledi.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
ABONE OL


Başak Dizer, tüm dünyada yayılan yüzünüzden hangi ırka mensup olduğunuzu gösteren uygulama modasına kayıtsız kalmadı. Dizer, kendisi ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzünü inceledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Orijinal Türk! Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ o modaya kayıtsız kalmadı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri