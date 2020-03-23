Başak Dizer, tüm dünyada yayılan yüzünüzden hangi ırka mensup olduğunuzu gösteren uygulama modasına kayıtsız kalmadı. Dizer, kendisi ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzünü inceledi.
Orijinal Türk! Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ o modaya kayıtsız kalmadı...
Başak Dizer, tüm dünyada yayılan yüzünüzden hangi ırka mensup olduğunuzu gösteren uygulama modasına kayıtsız kalmadı. Dizer, kendisi ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzünü inceledi.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
Başak Dizer, tüm dünyada yayılan yüzünüzden hangi ırka mensup olduğunuzu gösteren uygulama modasına kayıtsız kalmadı. Dizer, kendisi ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzünü inceledi.
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